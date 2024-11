Com Depay, Corinthians encerra preparação para o dérbi, pelo Brasileirão

O Corinthians encerrou, neste domingo (3), a preparação para o clássico contra o Palmeiras. A bola vai rolar nesta segunda (4), às 20h, na Neo Química Arena, em duelo da 32ª rodada do Brasileirão. Em imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais, foi possível notar a presença do atacante Memphis Depay, que é dúvida para o confronto.

Isso porque Depay, de 30 anos e ainda em adaptação, atravessa sequência de jogos. Caso entre em campo, o holandês disputará quatro partidas em 11 dias. No entanto, como o dérbi é importante para o Timão na briga contra o rebaixamento, o camisa 94 pode ser escalado.

O Corinthians aparece em 15º na tabela do Brasileirão, com 35 pontos. Faltam sete rodadas, e, de acordo com a média histórica, o Timão precisa de dez pontos para se garantir na Série A em 2025. O mais provável, aliás, é que o Timão fique com uma das vagas na Sul-Americana de 2025.