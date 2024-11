Ceará x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

O Ceará recebe o Avaí, neste domingo (3/11), no Castelão, em Fortaleza, às 18h30 (de Brasília). É um jogo de extrema importância na Série B do Brasileiro, que pode definir a primeira equipe a garantir automaticamente o acesso à elite. Com 54 pontos, o Ceará está em quinto lugar na tabela, o primeiro fora da zona de acesso (G4). Caso não vença o time catarinense, não mais alcançará o líder Santos, que tem 65. Assim, garantiria ao time santista a sua volta à Série A.

Mas o Ceará não pode sonhar em tropeçar por outro motivo: o time está cinco pontos atrás de Sport e Mirassol, que ainda jogam na rodada. Um tropeço significa praticamente o fim de sua chance de entrar no G4. Porém, o time contará com a força de sua torcida. Afinal, pelo menos 30 mil já garantiram presença na partida. Já o Avaí só cumpre tabela. Com 46 pontos, não tem chance de subir e não corre risco de rebaixamento.

Onde assistir

Os canais Premiere e GOAT transmitem a partir das 18h30.