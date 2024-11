Braz diz que renovação de Gabigol não será vinculada por gols na final

Atacante é protagonista na vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG no jogo de ida da final da Copa do Brasil mas tem contrato se encerrando

O grande personagem do jogo de ida da final da Copa do Brasil, Gabigol mostrou mais uma vez o motivo de ser ”predestinado”. Afinal, o atacante marcou duas vezes na vitória do Flamengo por 3 a 1 em cima do Atlético-MG, no Maracanã e deixou a equipe muito próxima do título. Contudo, com contrato até dezembro, o futuro do jogador é incerto no Rubro-Negro.

Após a partida, ainda no Maracanã, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, disse que a extensão do vínculo do camisa 99, se realmente acontecer, não será condicionada pelos gols que marcou na final.