Al Hilal (SAU) x Esteghlal (IRN): onde assistir e escalações

A possível volta de Neymar ao time titular do Al-Hilal é o principal ingrediente do jogo da equipe saudita contra o Esteghlal (IRN), nesta segunda-feira (4), pela quarta rodada da AFC – a Champions Asiática. Invicto e com 100% de aproveitamento após três jogos, o time de Jorge Jesus quer pavimentar ainda mais a vaga rumo às oitavas de final, em partida que ocorre em Riade, capital da Arábia Saudita.

Como chega o Al-Hilal

Enfim recuperado de grave lesão (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Neymar pode fazer sua primeira aparição como titular desde outubro do ano passado. Como não está inscrito na Liga Saudita, ele só tem a AFC para atuar pelo Al-Hilal.