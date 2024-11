Vitória consegue virada e afunda Athletico na zona

O Vitória respira aliviado no Brasileirão. O Leão venceu o Athletico por 2 a 1, de virada, neste sábado (2), na Ligga Arena, pela 32ª rodada, quebrou um tabu de 11 anos e se afastou da zona de rebaixamento. O Furacão, por outro lado, se complicou e vive um drama no campeonato. Alerrandro e Matheuzinho fizeram os gols do time baiano, enquanto Julimar fez para os paranaenses.

Vitória respira e afunda Furacão. Veja a tabela do Brasileirão!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com a quebra do tabu, o Vitória subiu para o 12º lugar, com 38 pontos. O Athletico, por sua vez, é o 17º colocado, com 34. O Furacão volta a campo no sábado (9), às 21h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis, enquanto o Leão recebe o Corinthians, no mesmo dia, às 16h30, no Barradão.