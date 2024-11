Rossi, do Flamengo, tenta dar volta por cima após vice da Copa do Brasil em 2023

Titular absoluto no gol do Flamengo, Rossi terá mais uma chance de erguer o troféu da Copa do Brasil e fazer a torcida voltar a comemorar um título importante depois de passar 2023 em branco. Nesse sentido, o argentino tenta reescrever sua história na competição, já que estava na meta rubro-negra no empate com o São Paulo, no Morumbis, em 2023.

Depois do revés por 1 a 0, no Maracanã, os comandados do técnico Jorge Sampaoli precisavam reverter a desvantagem, fora de casa. Na ocasião, o arqueiro era reserva e ganhou um lugar entre os onze depois da falha de Matheus Cunha no jogo de ida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vale lembrar que era apenas o segundo jogo do argentino pelo clube carioca. Entretanto, com o empate por 1 a 1, o Tricolor paulista conquistou o título inédito em sua história. No entanto, o goleiro afastou o perigo de sua meta, mas deu a oportunidade de Rodrigo Nestor finalizar de longe e deixar tudo igual.