Renato enaltece ‘coragem’ do Grêmio para buscar empate no fim

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, destacou o ponto fora de casa contra o Fluminense, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. Após a partida, nesta sexta-feira (1/11), o treinador afirmou que arrumou um novo sistema de jogar conforme os adversários. Ele pontuou que não foi perfeito, mas cumpriu a função.

“Eu tenho mudado os esquemas dependendo do adversário, do local do jogo, isso já tinha comunicado o grupo. Eu tenho que treinar o meu time, arrumei um novo sistema de jogar. O Grêmio não foi perfeito, mas esteve bem, até porque nós enfrentamos uma grande equipe, é difícil jogar contra o Fluminense, principalmente do Maracanã”, disse Renato.