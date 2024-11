PSG faz do Lens a sua nova vítima no Campeonato Francês

Paris Saint-Germain não faz grande jogo, mas volta a vencer o Francês com um gol no início do jogo, Abre seis de frente para o Monaco

Um gol de Dembélé logo aos três minutos foi suficiente para o PSG vencer o Lens neste sábado (2/11), por 1 a 0. O jogo, válido pela décima rodada do Campeonato Francês, aconteceu no Parque dos Príncipes e, mesmo com o placar magro, o time teve domínio sobre o tradicional rival, com mais posse de bola (68%) e finalizações (18 a 13). Enquanto o Lens teve apenas duas finalizações na direção do gol, sem grande perigo, o PSG obrigou o goleiro a fazer uma série de grandes defesas.

Luis Enrique poupou alguns titulares, já pensando no jogo do meio da semana contra o Atlético de Madrid, pela Champions.

Com essa vitória, o Paris Saint-Germain chega a 26 pontos, liderando a competição de forma invicta, com oito vitórias e dois empates. Abre frente para o vice-líder Monaco, que tem 20 pontos. O Lens perdeu a chance de encostar no G3, a zona da Champions, e está em sétimo lugar, mas pode perder duas posições.