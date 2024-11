Porto x Estoril: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de opostos, Porto e Estoril se enfrentam neste domingo (3), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Dragão, pela 10ª rodada do Campeonato Português. Os azuis e brancos tentam se manter na cola do líder Sporting, que venceu o Estrela Amadora com show do artilheiro Gyokeres. Portanto, precisam da vitória. Já os Estorilistas buscam se afastar da zona de rebaixamento.

Veja a tabela do Campeonato Português!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar do favoritismo, o Porto não deve ter vida fácil. Pelo menos o retrospecto recente prova isso. Nos últimos três jogos, o Estoril levou a melhor em todos. Na temporada de 2023/24, os Estorilistas venceram por 1 a 0 tanto em casa quanto fora, pelo Campeonato Português. Além disso, também bateram os portistas por 3 a 1, na Allianz Cup.