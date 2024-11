Permanência de Marcelo no Fluminense está em xeque após discussão com Mano

Treinador e lateral-esquerdo do time se desentenderam à beira do campo no fim do empate com o Grêmio, no Maracanã Crédito: Jogada 10

Fluminense e Marcelo estão em discussão sobre sua permanência ou uma possível rescisão contratual entre o clube e o lateral. A conversa acontece no CT Carlos Castilho, neste sábado (2), e segue sem uma definição oficial, mas a tendência é que o vínculo seja encerrado. A situação ganhou novos contornos após o empate em 2 a 2 com o Grêmio, quando Marcelo e o técnico Mano Menezes tiveram um desentendimento. Mano relatou ter ouvido algo “desagradável” durante o episódio. Nos instantes finais da partida no Maracanã, o técnico pretendia substituir Lima por Marcelo. No entanto, um comentário do lateral durante as instruções teria incomodado Mano, que, então, mandou o jogador voltar ao banco. Embora o treinador não tenha dado detalhes sobre o motivo do conflito, fontes sugerem que Marcelo teria “desrespeitado um colega de profissão”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Permanência passa por relação com o grupo Outros relatos indicam que Marcelo não tem uma relação muito próxima com o restante do grupo no CT Carlos Castilho. Após o jogo, o clima nos bastidores era de tensão, que se agravou pelo fato de que o lateral precisou fazer um exame antidoping e perdeu parte da conversa no vestiário.