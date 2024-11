Nottingham goleia o West Ham e se aproxima dos líderes

O Nottingham Forest recebeu e goleou o West Ham por 3 a 0, neste sábado (2), em partida válida pela 10ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. Chris Wood abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Hudson-Odoi e Ola Aina ampliaram no segundo tempo.

Com o resultado, o Nottingham pulou para a terceira colocação da Premier League, agora com 19 pontos. A liderança é do Liverpool, com 25. Os Reds venceram na rodada e, claro, mantiveram a distância para o Forest. Já o segundo é o Manchester City, que perdeu e segue com 23 pontos. A quarta colocação é do Arsenal, que tem 18, também perdeu na rodada e foi ultrapassado pelo time de Murillo.

O zagueiro brasileiro, convocado por Dorival Júnior, aliás, jogou os 90 minutos e teve outra atuação segura. Pelo lado do West Ham, outro nome na lista da Seleção Brasileira: Lucas Paquetá. O meia recebeu um cartão amarelo, mas também atuou por todo o jogo. Já Emerson Palmieri, brasileiro naturalizado italiano, foi titular, mas acabou substituído pelos Hammers na etapa complementar.