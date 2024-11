Newcastle vence Arsenal, sobe na tabela do Inglês e complica o rival

Isak define o 1 a 0 do triunfo dos donos da casa sobre os londrinos, que estão desandando no Inglês

O Newcastle recebeu o Arsenal em St. James Park, neste sábado, 2/11, pela 10ª rodada da Premier League inglesa. O time da casa deixou a bola com os londrinos, que tiveram 64% de posse. Porém, foram mais objetivos nas finalizações (quatro no alvo contra uma do Arsenal). Assim, neste jogo truncado e amarrado no meio de campo, o Newcastle levou a melhor e venceu por 1 a 0, gol de Isak, no primeiro tempo.

Essa derrota complica a situação do Arsenal, que parou nos 18 pontos e segue longe dos líderes Manchester City e Liverpool. Soma a sua terceira partida sem vencer na competição e na próxima rodada terá um clássico pela frente, contra o Chelsea, além da Inter de Milão no meio da semana na Champions. O Newcastle chega aos 15 pontos, com possibilidade de terminar a rodada na oitava posição.

Legião Brasileira

No Newcastle, Bruno Guimarães e Joelinton começaram como titulares. Pelo lado do Arsenal, enquanto Gabriel Martinelli e Magalhães foram titulares, Gabriel Jesus e o brasileiro naturalizado italiano Jorginho começaram no banco. Mas ambos entraram. Jesus aos 25 da etapa final, Jorginho, aos 40.