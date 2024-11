Milan conquista vitória magra e reage no Italiano

O Milan sofreu mais do que o esperado, mas venceu. Com gol do holandês Tijjani Reijnders, o Rossoneri venceu o Monza por 1 a 0, neste sábado (2), fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, reagiu na competição e segue na cola do pelotão da frente.

Veja a tabela do Campeonato Italiano!

Apesar do favoritismo do Milan, foi um confronto equilibrado. O Monza finalizou 12 vezes, seis a menos do que o Rossoneri, mas pecou na conversão. Dessa forma, o gigante italiano encontrou o caminho das redes aos 43 minutos da primeira etapa, com Tijjani Reijnders.