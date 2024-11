Memphis lamenta eliminação do Corinthians na Sul-Americana

Principal contratação do Timão na temporada, holandês vê equipe capaz de reagir no Brasileirão

Principal contratação do Corinthians na temporada, Memphis Depay lamentou a eliminação diante do Racing, da Argentina, na semifinal da Sul-Americana. O atacante holandês destacou que o Timão tem capacidade para evoluir na reta final da temporada e alcançar o objetivo de permanecer na Série A do Brasileirão em 2025.

“O resultado do último jogo é difícil de aceitar. Queríamos trazer essa vitória para casa, mas não conseguimos. Temos que olhar para nós mesmos e melhorar. Somos capazes de fazer grandes coisas, embora nesse processo de crescimento tenhamos que prestar contas e assumir responsabilidades. Vamos nos concentrar na segunda-feira”, disse.