Marcelo e Mano já tiveram ‘treta’ em 2011; relembre

Uma confusão envolvendo Marcelo e Mano Menezes não é novidade no noticiário brasileiro. Afinal, em 2011, o treinador e o lateral-esquerdo se desentenderam por conta de um suposto não comprometimento do atleta com a Seleção Brasileira. Relembre!

Mano Menezes assumiu a Seleção Brasileira em julho de 2010, após a demissão de Dunga. A primeira partida de 2011 do Brasil foi contra a França. Na ocasião, Marcelo sequer saiu do banco, mas seria titular contra a Escócia dias depois, no complemento da Data-Fifa. No entanto, o lateral afirmou estar com dores nas costas após um treino e foi cortado. Uma semana depois, aliás, já jogava pelo Real Madrid.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a partida, Mano Menezes cutucou Marcelo, mas sem citar o nome do jogador: