Marcelo disse a Mano Menezes para não encostar nele, revela portal

Lateral e técnico discutiram à beira do campo e treinador desistir de colocá-lo em campo no fim de Fluminense x Grêmio

O portal Trivela detalhou o ocorrido, indicando que o comentário de Marcelo ao treinador causou o desconforto, afastando especulações de que ele teria se recusado a entrar no fim do jogo. Segundo o site, um desentendimento prévio já havia acontecido.

Além da insatisfação com a arbitragem durante o empate em 2 a 2 contra o Grêmio, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro , o Fluminense enfrenta ainda outro contratempo. Um desentendimento entre Marcelo e o técnico Mano Menezes surgiu nos minutos finais do jogo, quando a equipe vencia por 2 a 1.

Embora Marcelo não tenha verbalizado a insatisfação, ele demonstrou contrariedade ao ser chamado para entrar em campo naquela etapa avançada do jogo. Mesmo relutante, Marcelo retirou o colete, ouviu as instruções e se posicionou à margem do campo.

O site informou que, quando Mano tocou o ombro do lateral, Marcelo pediu que o técnico “não encostasse” e “não fizesse média com a torcida”. Esse comentário fez Mano mudar a substituição. De acordo com o portal, Marcelo, por outro lado, nega a interpretação e mantém a possibilidade de se manifestar sobre o assunto, se assim decidir.

