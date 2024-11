Manchester United x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester United e Chelsea se enfrentam neste domingo, às 13h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 10ª rodada da Premier League. Os Red Devils chegam ao confronto após uma vitória convincente por 5 a 2 sobre o Leicester pela Copa da Liga Inglesa. No campeonato, o United ocupa a 14ª posição, somando 11 pontos em nove partidas. Já o Chelsea, que recentemente perdeu para o Newcastle por 2 a 0 também pela Copa da Liga, está em 5º lugar na Premier League, com 17 pontos.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Manchester United

Para este duelo, o Manchester United enfrenta uma série de desfalques: Antony, Tyrell Malaci, Harry Maguire, Mason Mount, Luke Shaw, Leny Yoro e Kobbie Mainoo estão indisponíveis. Além disso, Eriksen ainda é dúvida. Comparado à equipe que venceu o Leicester, Hojlund deverá substituir Zirkzee no ataque, enquanto Mazraoui entrará no setor defensivo no lugar de Lindelof.