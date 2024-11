Liverpool vence, de virada, e reassume a liderança na Inglaterra

Brighton sai na frente e faz jogo duro, mesmo jogando fora de casa. Mas Reds acordam na etapa final. Com o 2 a 1 e tropeço do City, vão a 1º

O Liverpool, beneficiado pela derrota do tetracampeão Manchester City, é novamente o líder do Campeonato Inglês. Neste sábado, 2/11, em Anfield, na sua casa, enfrentou o Brighton. Depois de um primeiro tempo irreconhecível, quando levou um gol de Kadioglu e viu o rival perder pelo menos três chances claríssimas, o time acordou na etapa final e, em um intervalo de três minutos, virou com Gakpo e Salah.

Com a derrota do City para o Bournemouth por 2 a 1, que parou nos 23 pontos, o Liverpool chegou aos 25 e reassumiu a ponta. O terceiro lugar provisório é uma surpresa: o Nottingham Forest, com 19 pontos, ultrapassou o Arsenal, que perdeu para o Newcastle na rodada.

Brighton surpreendente

Encarando o Liverpool em Anfield, não foi surpresa o Brighton jogar fechado, tentando segurar o ímpeto do rival. O Liverpool foi criando chances, como uma excelente jogada de Darwin Núñez pela esquerda, que obrigou Verbruggen a fazer uma grande defesa. Mas, aos 15 minutos, Kadioglu recebeu no meio de campo, lançou para Mitoma e, após o cruzamento, apareceu desmarcado para finalizar na entrada da área e surpreender o time da casa. Depoisd disso, o Brighton mandou em campo. Parecia que era o mandante. Não ampliou por total imper~´icia de seus atacantes em três chances que eram gols feitos.