Landim comenta renovação de Gabigol e critica calendário brasileiro

Presidente do Flamengo atualiza situação contratual do camisa 99 e faz reclamações à CBF

O presidente Rodolfo Landim encaminha para os últimos dois meses de mandato no Flamengo. Antes disso, o mandatário rubro-negro tem um assunto pendente: a renovação de Gabigol. Em entrevista ao jornal ‘O Globo’, o líder do clube comentou sobre a situação contratual e deixou claro a vontade de assinar a permanência do camisa 99.

Críticas à CBF e ao calendário brasileiro

O último título brasileiro do Flamengo aconteceu em 2020. Com isso, há a discussão se o Rubro-Negro prioriza as copas. Para explicar a situação, o presidente Rodolfo Landim colocou a culpa no calendário e na CBF.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O grande problema é que a gente perde os jogadores para as seleções, então acaba jogando com o que tem. Tem crítica de que o Flamengo abandona o Brasileiro. É o Brasileiro que abandona o Flamengo. Os caras pegam e botam 14 jogos dentro da Copa América ou Data Fifa. São 38 rodadas, um campeonato supercompetitivo, eu qualifico o meu time, e aí sou obrigado a ceder uma porrada de jogadores. São eles que me tiram do Campeonato Brasileiro, não sou eu que saio.”