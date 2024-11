Kauã Elias vê perseguição da arbitragem com o Fluminense: ‘Isso tem que acabar’

Atacante anotou o gol da virada, mas sai revoltado com o empate com o Grêmio por 2 a 2, nesta sexta-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão

O Fluminense tropeçou nesta sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Os tricolores sofreram empate nos minutos finais após Fábio cometer pênalti em Nathan Fernandes . Contudo, os donos da casa reclamaram muito da marcação da penalidade. Após o jogo, o atacante Kauã Elias, autor do segundo gol do Tricolor, criticou a arbitragem e alega perseguição.

No lance, Fábio saiu atrasado do gol e se chocou com o atacante uruguaio, que havia se antecipado e driblado para tentar o gol de empate. Reinaldo, afinal, cobrou o pênalti com categoria e deixou tudo igual.

Com o resultado, o Fluminense segue na 12ª posição, com 37 pontos. A equipe carioca pode ver a zona de rebaixamento se aproximar dependendo dos demais jogos da rodada. Já o Grêmio está uma posição acima, com 39 pontos.