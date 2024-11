JP deve voltar a ganhar espaço com Rafael Paiva no Vasco

O jovem meio-campista JP teve uma rápida ascensão no time do Vasco. Isso porque, ele já integrava a equipe principal no começo da temporada e até participou da pré-temporada no Uruguai. Ainda na primeira passagem de Paiva, como interino, passou a ganhar suas primeiras oportunidades entre os titulares. No entanto, em um determinado período, o jogador, de 19 anos passou a ser ausência e deve voltar a ficar à disposição do comandante na reta final do Campeonato Brasileiro.

Uma das questões que motivaram o afastamento de JP foi uma pancada no joelho direito, que provocou uma lesão, no empate com o Criciúma, fora de casa, em 18 de agosto. Assim, o meio-campista passou a tratar do problema em uma alternativa conservadora, que o atleta e o clube optaram de forma consensual. Os médicos do Cruz-Maltino observam a situação com proximidade no CT Moacyr Barbosa.