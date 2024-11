Inter de Milão x Venezia: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter precisa da vitória em casa para seguir na cola do líder Napoli, adversário do próximo final de semana pelo Italiano

Em caça ao líder Napoli, a Inter de Milão recebe o Venezia neste domingo (3), às 16h45, no Giuseppe Meazza, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. O time visitante, por sua vez, briga contra o rebaixamento.

Onde assistir: ESPN, Disney + e CNN

Como chega a Inter de Milão

A equipe comandada por Simone Inzaghi aparece em segundo lugar, com 21 pontos, a quatro do Napoli. Vale lembrar que as duas equipes se enfrentarão no próximo final de semana, em Milão. Para este duelo contra o Venezia, os atuais campeões italianos não poderão contar com o meia turco Calhanoglu, lesionado. Quem pode se juntar a ele é o lateral-esquerdo Carlos Augusto, em fase final de recuperação de lesão.