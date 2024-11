Fluminense demite Marcelo após discussão com Mano Menezes

Jogador deixa o clube após episódio de indisciplina no fim do jogo com o Grêmio, nesta sexta-feira (1), no Maracanã

Marcelo não é mais jogador do Fluminense. O clube anunciou neste sábado a rescisão de contrato com o lateral-esquerdo, revelado nas divisões de base do Tricolor no início dos anos 2000. A decisão ocorreu após reuniao nas Laranjeiras. O jogador discutiu asperamente com o técnico Mano Menezes já nos acréscimos do empate em 2 a 2 com o Grêmio, sexta-feira (1), no Maracanã, pelo Campenato Brasileiro. O treinador tinha a intenção de colocá-lo em campo, mas desistiu após o entrevero.