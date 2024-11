Flamengo x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Rubo-Negro e Galo medem forças neste domingo (3), às 16h 9de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil

A final da Copa do Brasil 2024 promete fortes emoções, com uma rivalidade histórica entre Flamengo e Atlético Mineiro. Sendo assim, as equipes medem forças no jogo de ida, neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, que estará lotado para acompanhar a decisão. A volta acontece no outro domingo, dia 10, na Arena MRV, em Belo Horizonte, no mesmo horário.

De um lado, o Rubro-Negro chega à décima final do torneio em sua história, depois de eliminar o Corinthians, em plena Neo Química Arena. O Galo, por sua vez, passou pelo Vasco com o empate por 1 a 1, em São Januário, e chega com moral por também estar na final da Libertadores. A decisão continental acontece no próximo dia 30, às 17h (de Brasília), no Monumental de Nuñez (ARG), contra o Botafogo.

Onde assistir

A partida deste domingo terá a transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime.