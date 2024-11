Filipe Luís, do Flamengo, deve apostar em trio ofensivo diante do Atlético

Gabigol, Plata e Michael devem compor o ataque no jogo de ida da final da Copa do Brasil, enquanto Alex Sandro volta de lesão

Nas últimas coletivas, o técnico Filipe Luís indicou que pode fazer alterações no Flamengo de acordo com cada adversário. Assim, a tendência é que o comandante aposte no trio ofensivo Gabigol, Plata e Michael diante do Atlético-MG. Neste domingo (3), as equipes se enfrentam, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil.

Além disso, o lateral-esquerdo Alex Sandro, que ficou de fora das partidas contra Juventude e Internacional em virtude de um desconforto na coxa direita, também deve retornar. A informação é do portal ‘ge”.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com Bruno Henrique e Pulgar, que estão suspensos. Pedro, Viña, Cebolinha, Luiz Araújo e De la Cruz estão lesionados e fora de combate. Carlinhos, por sua vez, já atuou com a camisa do Nova Iguaçu pelo torneio nacional.