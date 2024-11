Festa do Santos termina em confusão com dirigentes e torcedores

Santistas protestaram em direção ao camarote do presidente Marcelo Teixeira

Apesar da vitória que aproximou o Santos do acesso à primeira divisão do Brasileirão, o presidente Marcelo Teixeira não escapou das críticas da arquibancadas. Após o triunfo por 3 a 0 sobre o Vila Nova, neste sábado (2), torcedores santistas protestaram em direção ao camarote do mandatário. Assim, a festa terminou em confusão.

Após o apito final, um grupo de torcedores da cadeira cativa protestou em direção ao camarote da presidência. Os alvos eram o presidente Marcelo Teixeira e o seu filho, Marcelo Teixeira Filho. Os dirigentes e apoiadores não ficaram calados e responderam. Assim, houve uma discussão acalorada, segundo o portal “UOL”.