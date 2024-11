Fernando intensifica recuperação no Internacional e cria esperança de retorno

O Internacional pode contar com o retorno do meio-campista Fernando para o duelo contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, o experiente volante deu início a um processo com o intuito de acelerar a sua recuperação. A informação é do portal “Gaúcha ZH”. Deste modo, há a esperança de que o atleta possa voltar a ficar à disposição do técnico Roger Machado.

Fernando sofreu uma lesão na panturrilha direita no início de outubro e ficou de fora do empate com o Corinthians, fora de casa. Duelo que já seria ausência, pois teria que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Diante deste cenário, ele se tornou dúvida para o Gre-Nal. Mesmo assim, o jogador começou o tratamento para voltar a ficar disponível para o clássico, mas queimaram etapas no processo.

O volante chegou a dar voltas no campo, que fazem parte do processo de transição física e atuou no sacrifício, na vitória sobre o Grêmio. Posteriormente, ele voltou a sentir as dores musculares na panturrilha direita. Consequentemente, o meio-campista foi baixa nos últimos dois compromissos da equipe, diante do Atlético e Flamengo.