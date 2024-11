Emprestado pelo Vasco, Luca Orellano faz golaço nos playoffs da MLS

Luca Orellano, ex-atacante do Vasco, voltou a se destacar na Major League Soccer (MLS). Depois de faturar o prêmio de “Gol do Ano” na principal liga de futebol dos Estados Unidos, por um golaço de antes do meio-campo no jogo contra o Montreal, o jogador do Cincinatti anotou, neste sábado (2) o gol de honra de sua equipe, o Cincinatti, na derrota por 3 a 1 para o New York City. Confira o vídeo!

