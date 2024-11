Corinthians consegue efeito suspensivo para André Ramalho

O Corinthians conseguiu um efeito suspensivo e poderá contar com o zagueiro André Ramalho no clássico contra o Palmeiras, segunda-feira (4), às 20h, na Neo Química Arena. O defensor do Timão, vale lembrar, foi punido na última quinta-feira (31) com dois jogos por conta de uma expulsão diante do São Paulo.

Como André Ramalho já cumpriu suspensão automática na partida seguinte, contra o Internacional, ainda teria um jogo para ficar de fora, de acordo com a punição imposta pelo STJD. O efeito suspensivo foi dado por Maxwell Borges de Moura Vieira. No entanto, o zagueiro do Corinthians ainda passará por novo julgamento, que definirá se ele realmente precisará cumprir mais uma partida de suspensão.

Enquanto comemora poder utilizar André Ramalho, o Corinthians lamenta a provável não utilização de Cacá, que está lesionado. Dessa forma, o treinador Ramón Díaz deve escalar Gustavo Henrique ou Félix Torres ao lado de Ramalho no dérbi.