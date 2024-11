Com festa da torcida, Santos bate o Vila Nova e se aproxima do acesso à Série A

Com a Vila Viva Sorte lotada, o Santos venceu mais uma pela Série B do Campeonato Brasileiro e está bem próximo de garantir, matematicamente, a volta à elite do futebol brasileiro. Em campo, João Basso, Guilherme e Otero marcaram os gols do triunfo do Peixe por 3 a 0 sobre o Vila Nova, pela 35ª rodada. Assim, a equipe paulista terá que torcer para que o Ceará não vença o Avaí neste domingo para celebrar o acesso.

Na próxima rodada, o Peixe visita o Coritiba, no dia 11 (segunda-feira), às 21h (de Brasília), no Couto Pereira. O Tigre, por sua vez, entra em campo no mesmo dia, porém às 18h30 (de Brasília), contra a Ponte Preta, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

Trave impede gol santista

Determinado a carimbar o acesso nesta rodada, o Santos foi com tudo para cima do adversário. Sem dar espaço para uma reação, o Alvinegro praiano assustou, porém para na trave. Nesse sentido, Serginho foi para a cobrança de escanteio e encontrou Giuliano. O meio-campista cabeceou em direção ao gol, entretanto a bola tocou no poste.