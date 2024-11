Colo-Colo tem primeira chance real de conquistar o Campeonato Chileno

Para concretizar esse cenário, os blancos dependem de uma vitória contra o Iquique, atuando no Monumental David Arellano, e uma derrota na visita de La U ao Ñublense. Com o intuito de manter igualdade na disputa, os dois confrontos acontecem às 18h (de Brasília). Enquanto os colo-colinos tem 63 pontos ganhos, a Universidad tem 61, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio nacional.

No próximo domingo (3), o Colo-Colo depende de uma combinação simples de resultados para faturar o seu 34° título de Campeonato Chileno na história. Curiosamente, o segundo colocado nesse ranking é a Universidad de Chile, justamente o time que disputa a conquista desse ano com o Cacique.

Até o início do mês de outubro, o Cacique tinha um saldo de três compromissos a disputar por conta de seguidos adiamentos. Em outros países da América do Sul, é habitual a postergação de jogos que precedem confrontos importantes da Libertadores, algo que ocorreu regularmente com o atual ponteiro do Chileno.

Em paralelo, o time dirigido pelo técnico Jorge Almirón manteve aproveitamento suficiente para depender apenas de suas forças na tentativa de assumir a liderança. E assim o fez quando bateu Universidad Católica (2 a 1), Huachipato (2 a 1) e Unión La Calera, por 2 a 1.

Dentro do regulamento da competição, aliás, existe a possibilidade da disputa ter uma efetiva final. Mesmo que o sistema seja, originalmente, de pontos corridos. Isso porque, caso os postulantes a taça terminem empatados na 30ª rodada, o critério de desempate é um jogo extra, em campo neutro.