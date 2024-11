Carille exalta auxiliar, mas evita falar em permanência no Santos: ‘Não parei para pensar’

Treinador elogia o auxiliar Marcelo Fernandes, que também participou da entrevista, e analisa as críticas da torcida ao longo da campanha Crédito: Jogada 10

Com o triunfo por 3 a 0 sobre o Vila Nova, na Vila Belmiro, o Santos se aproxima da volta à elite do futebol brasileiro. Assim, a equipe paulista, que soma 65 pontos, terá que torcer por um tropeço do Ceará diante do Avaí para confirmar, matematicamente, o acesso. Na coletiva de imprensa, o técnico Fábio Carille Vale lembrar que existe uma renovação automática em caso de acesso, que está bem próximo. Mesmo assim, o treinador reiterou que ainda não conversou com a diretoria e seu staff sobre o futuro de sua carreira em 2025. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Não parei para pensar, para analisar. Pensar nas contratações e chegadas. Focado aqui o dia inteiro. Chegando e indo embora a noite só. Vivendo a Série B, nossa Copa do Mundo. Não sei se precisa de tantas mudanças. Abrir espaço para jovens”, disse.

“Agora sim passa a ser um momento de sentar e pensar no Santos, sei que meu contrato renova automaticamente. Saber o que é melhor para o clube. Sentar com meus empresários e saber o que é melhor para mim. Parece que é muito, mas não é. Assim o que me deu força para ficar foi o interno, fumaça e pressão que veio de fora não li e não vi nada”, acrescentou. Análise sobre as críticas e homenagem ao auxiliar Ao longo da coletiva, Carille também respondeu sobre as críticas da torcida e a pressão que sofreu durante toda a campanha da Série B. Nesse sentido, o comandante afirmou que aconteceram erros, porém houve um exagero na pressão e análise sobre o trabalho.

“Eu penso que totalmente injustiçado não, houve erros. É normal de acontecer. Houve exagero. De eu ir para o quarto no hotel e saber que não sou o que eu estava ouvindo. Acho exagero’, explicou. Por fim, o auxiliar Marcelo Fernandes, que comandou o time na queda para a Série B em 2023, participou da coletiva ao lado do técnico Fábio Carille e do atacante Guilherme. O treinador fez questão de exaltar o companheiro de comissão técnica. “Desde o começo do ano, o objetivo era esse. Fiz questão de ter o Marcelo junto. Lá do Japão conversava com ele muitas vezes, mesmo com a diferença de horário. Sei o que passou, é da cidade, trabalhou muito para colocar o Santos onde não deveria ter saído. Faço questão de ter ele aqui”, disse Carille, sobre Marcelo Fernandes.