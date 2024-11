Bragantino x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Red Bull Bragantino e Cuiabá se enfrentam neste sábado (2/11), às 16h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid. As duas equipes brigam contra o rebaixamento e, portanto, fazem um duelo de “seis pontos” no interior de São Paulo.

Onde assistir

Amazon Prime e Premiere a aprtir das 16h (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Bragantino

O Bragantino terá a estreia do técnico Fernando Seabra, contratado para substituir Pedro Caixinha. A equipe paulista não poderá contar com Jadsom (suspenso), Henry Mosquera (lesão no adutor da perna esquerda) e Thiago Borbas (lesão na coxa direita).