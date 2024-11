Bragantino x Cuiabá não saem do zero em Bragança Paulista

Bragantino e Cuiabá até jogaram um bom primeiro tempo, mas não aproveitaram as chances criadas, cairam de ritmo no segundo e, desse modo, empataram em 0 a 0 neste sábado (2), em Bragança Paulista (SP). O jogo valeu pela 32ª rodada do Brasileirão, e o resultado, sendo assim, deixou ambas as equipes em situação complicadíssima na tabela de classificação. Com 35 pontos, os paulistas encerram o dia na 16ª posição, mas inegavelmente podem ser ultrapassados por Athletico-PR e Juventude. Caso isso aconteça, o Massa Bruta, afinal, volta à zona de rebaixamento. Em 19º, o Cuiabá, com 28 pontos, segue sob sério risco de rebaixamento.

Ambas as equipes voltam a jogar no próximo sánado (9). Em Goiânia, o Bragantino enfrenta o Atlético-GO, e o Cuiabá vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Muitas chances e nada de gol no primeiro tempo

Apesar do zero a zero no placar, a primeira etapa foi rica em boas chances para ambos os lados. Logo no primeiro minuto, Eduardo Sasha, livre na área, bateu cruzado para fora. O mesmo atacante ainda desperdiçaria outra grande chance, aos 29, em cabeçada que Walter espalmou para escanteio.