Botafogo deve optar por não renovar contrato de Óscar Romero

Especialmente porque o meio-campista paraguaio não consegue superar a concorrência no meio-campo. Afinal, a sua briga por vaga no time titular é com Thiago Almada, que tem papel essencial. Sem espaço, Romero entrou em campo somente em três oportunidades nos últimos três meses. Até poque o técnico Artur Jorge não tem o costume de poupar suas principais peças simultaneamente.

O Botafogo entrou na reta final da temporada com a chance de conquistar dois títulos importantes. No caso, a inédita Libertadores e o tricampeonato brasileiro, troféu que a equipe não vence há 29 anos. Mesmo assim, a diretoria e a comissão técnica já começam a pensar no planejamento da próxima temporada. Assim, a expectativa é a de que o clube opte por não renovar o contrato de Óscar Romero.

Romero não consegue se impor em concorrência no Botafogo

Com a vantagem confortável do Glorioso de cinco gols sobre o Peñarol, no jogo de volta da semifinal da Libertadores, havia a expectativa de que o paraguaio ganhasse uma chance. No entanto, isso não ocorreu, demonstrando que Óscar não conta com uma posição favorável dentro da hierarquia no elenco. Por sinal, nos últimos dois meses, Romero atuou em apenas três partidas, todos como reserva.

O último deles no seu compromisso anterior no Campeonato Brasileiro, a vitória sobe o Bragantino. Além do primeiro jogo da semifinal da Libertadores com o Peñarol, no Nilton Santos. A última vez que entrou em campo na condição de titular foi na derrota para o Juventude, em agosto.

Seu vínculo, aliás, é válido até o final da temporada e chegou ao Glorioso sem custos no começo de 2024. Afinal, não estendeu seu contrato com o Pendikspor, da Turquia. Até aqui, são 26 jogos pelo Alvinegro, com um gol e cinco assistências.