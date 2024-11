Atlético divulga lista de atletas que viajaram ao Rio para final da Copa do Brasil

Entre as novidades do Galo para enfrentar o Flamengo, estão Zaracho e Bernard, ambos recuperados de suas respectivas lesões

O Atlético-MG divulgou a lista dos 31 jogadores relacionados, que viajaram para o Rio de Janeiro para o jogo de ida da final da Copa do Brasil. Assim, as principais novidades dos atletas que enfrentam o Flamengo, neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, são Zaracho e Bernard.

Dessa forma, o argentino está recuperado de um problemas no púbis, que o fez passar por uma intervenção cirúrgica. Bernard, por sua vez, sofreu ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, em setembro, e agora está apto para voltar aos gramados.

Por outro lado, o técnico Gabriel Milito não poderá contar com o volante Fausto Vera e o atacante Deyverson, não inscritos, uma vez que já defenderam outros times na atual edição do torneio. Além disso, o atacante Cadu também está fora de combate por estar lesionado.