Udinese x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Já há três jogos sem vencer na temporada e começando a ser pressionada, a Juventus volta a campo neste sábado (2) para encarar a Udinese, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe do ítalo-brasileiro Thiago Motta vem na humilde sexta posição após dois empates consecutivos. Já os donos da casa, que vêm na sétima colocação, visam ultrapassar o rival Bianconeri na tabela da Serie A.

Em seu último compromisso, a Juventus decepcionou sua torcida ao ficar no 2 a 2, em casa, com o Parma. Além disso, o time perdeu sua última partida na Liga dos Campeões (1 a 0 em casa para o Stuttgart).

Invicto no Campeonato Italiano, a Juventus ostenta apenas a sexta posição, já sete pontos atrás do líder Napoli. Afinal, a equipe de Thiago Motta empatou seis das dez partidas realizadas até o momento no Calcio.

Para este duelo, a esperança recai em Lorenzo Lucca, artilheiro dos Bianconeri na Serie A. O jovem de 24 anos marcou quatro gols até o momento na competição. O técnico Kosta Runjaic não deverá contar, porém, com Alexis Sanchez, ainda se recuperando de lesão, sofrida com a seleção chilena durante a Copa América, em junho. Thauvin, Deulofeu e Kristensen estão fora.

Para este jogo, Thiago Motta não contará com os brasileiros Bremer e Douglas Luiz, lesionados. Nico González também está fora de ação, assim como Milik. Pogba cumpre suspensão por doping. O craque Vlahovic é esperança de gols no ataque da Juve. Afinal, ele já marcou oito vezes em 13 partidas na atual temporada. O jovem Kenan Yildiz pode ganhar oportunidade no ataque após se destacar saindo do banco nos últimos dois jogos.

Udinese x Juventus

11ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sábado, 2/11/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Bluenergy Stadium, em Údine (ITA)

Udinese: Okoye; Kabasele, Bijol e Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payeto e Kamara; Lucca e Bravo. Técnico: Kosta Runjaic

Juventus: Di Gregorio; Cambiasso, Gatti, Danilo e Cabal; Locatelli, Thuram, Chico Conceição, McKennie e Weah; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta

Árbitro: Rosario Abisso (ITA)

Auxiliares: Dario Cecconi (ITA) e Andrea Zingarelli (ITA)

VAR: Daniele Paterna (ITA)

Onde assistir: Disney+ (Premium)