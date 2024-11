Torcedores do Corinthians protestam contra o presidente em hotel na Argentina

Grupo de homens entrou no hotel onde a equipe estava concentrada e criticou Augusto Mello. Sobrinho do mandatário se exalta

Na última quinta-feira (31), o Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Racing, em Avellaneda, e acabou eliminado da Copa Sul-Americana. Dessa forma, Yuri Alberto abriu o placar para os paulistas no início do jogo. No entanto, Quintero, ainda no primeiro tempo, virou o placar e garantiu a vaga para os argentinos, que vão enfrentar o Cruzeiro na decisão.

Na próxima segunda-feira (4), o Corinthians faz o clássico diante do Palmeiras, na Neo Química Arena. A equipe do Parque São Jorge está em 15º lugar do Campeonato Brasileiro, apenas um ponto acima da zona do rebaixamento.