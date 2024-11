Tata Martino descarta chegada de Neymar ao Inter Miami

Os rumores de que Neymar poderia se transferir para o Inter Miami viraram assunto na coletiva do técnico Tata Martino, nesta sexta-feira, 1º de novembro. Contudo, o treinador negou essa possibilidade, destacando que as regras da MLS tornam essa contratação inviável devido ao limite salarial.

“Isso é um absurdo. É preciso falar com base nos fatos. Primeiro, temos que analisar o que a liga permite e se isso é realmente possível. Hoje, isso é impossível, então não há mais motivo para continuar com essa conversa”, disse o técnico do Inter Miami.

O treinador reconheceu, no entanto, que a presença de Messi e outros jogadores importantes em Miami pode atrair mais contratações de peso para o clube e a liga.