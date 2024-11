Sem Endrick, Dorival convoca Seleção para enfrentar Venezuela e Uruguai nas Eliminatórias

A convocação, porém, ainda não conta com Neymar, do Al-Hilal (SAU), que só deve retornar em 2025 à Amarelinha.

Em quarto nas Eliminatórias para a Copa de 2026, o Brasil faz campanha de recuperação. A Seleção de Dorival tem 16 pontos – mesma pontuação do Uruguai, que está em terceiro, mas com saldo melhor (7 a 6). Já a Venezuela, próximo adversário brasileiro, vem em oitavo, sendo um dos três times fora da zona de classificação (contando com a repescagem) das Eliminatórias da América do Sul.

O jogo contra os venezuelanos é numa quinta-feira (14), no estádio Monumental de Maturín, em Maturín, às 18h (de Brasília). Depois, na outra terça-feira (19), o Brasil encara ninguém menos que o próprio Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Planejamento

O diretor de Seleções, Rodrigo Caetano, revelou detalhes do planejamento da Seleção. Ele afirmou que o objetivo é da logística é diminuir a distância, o desgaste e dar oportunidade à comissão uma sessão de treinamento a mais.