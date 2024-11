São Paulo levará 34 jogadores e usará CT do Inter Miami em pré-temporada

O São Paulo definiu detalhes importantes da viagem para os Estados Unidos, onde vai realizar sua pré-temporada em 2025. Além dos dois jogos que vai disputar na FC Séries, o Tricolor definiu que vai levar 34 jogadores para a Flórida e vai usar o centro de treinamento do Inter Miami durante o período.

O Tricolor realizou duas reuniões com a comissão técnica de Luis Zubeldía para debater como vai lidar com a pré-temporada longe do CT da Barra Funda. Uma definição importante é a quantidade de jogadores que viajará com a delegação tricolor. Afinal, a ideia do São Paulo é ter três times exatos para trabalhar durante sua passagem na Flórida.