Santos x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Vila Nova neste sábado (02/11), às 16h30, na Vila Viva Sorte, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe lidera a competição com 62 pontos e pode garantir seu retorno para a Série A com uma combinação de resultados. Já os goianos estão em sexto, com 52 pontos e precisa vencer desesperadamente para seguir sonhando com uma vaga na elite do futebol brasileiro.

Chance de acesso ao Santos

O Peixe está a uma vitória de ultrapassar o ”número mágico” definido pelo técnico Fábio Carille para retornar à elite do futebol brasileiro. O treinador acredita que com 64 pontos, o Santos volta para a Série A com tranquilidade. Assim, para confirmar o acesso, a equipe precisa de dois resultados neste final de semana.

O Santos precisa vencer o Vila Nova na Vila Viva Sorte e torcer para que o Ceará perca ou empate contra o Avaí. Atualmente, a diferença do Peixe para o Vozão está em oito pontos, restando 12 pontos para serem disputados. O Alvinegro Praiano precisa que essa diferença fique em pelo menos dez pontos para garantir, no fim de semana, uma vaga no G-4.