Santos: Carille comanda treino tático e de bola parada para jogo decisivo na Série B

Recuperado de estiramento muscular na região intercostal esquerda, o zagueiro Luan Peres trabalhou normalmente no campo. Dessa forma, ele deve ser relacionado para o jogo, mas deve ficar no banco de reservas. O meia Miguelito também deve ir para o jogo, após ser liberado após infecção intestinal.

Quem é desfalque certo é o zagueiro Jair. Ele se recupera de uma inflamação no músculo do quadril direito e continuou com trabalhos internos no CT Rei Pelé.

Assim, Carille deve escalar o Santos da seguinte maneira: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Serginho, Guilherme e Wendel Silva.