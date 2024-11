Romero lamenta queda na Sula: ‘Começamos bem, mas desconcentramos’

O Corinthians perdeu para o Racing por 2 a 1 nesta quinta-feira (31/10), em Buenos Aires e deu adeus ao sonhado título da Copa Sul-Americana. O revés frustrou os planos do atacante Romero, que sonhava em conquistar um título continental com o Timão e fazer uma final no Paraguai, seu país natal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Contudo, na visão do atacante, o Timão até começou bem a partida, mas caiu de rendimento ainda no primeiro tempo e permitiu o Racing controlar a partida. Agora, o paraguaio quer foco total para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.