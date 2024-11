River Plate busca prolongar contrato de Borja

Em números, a ação da diretoria riverista tem respaldo no fato do ex- Palmeiras ser o artilheiro isolado da equipe na temporada. Ao longo de 42 partidas, são 28 tentos e quatro assistências. Quando se olha para o acumulado desde que ele desembarcou na Argentina, em 2022, são 50 bolas na rede e sete passes para tentos de seus companheiros.

Na reta final de 2024, o momento do River Plate é de disputar o Campeonato Argentino já executando o planejamento visando 2025. E uma das ações nesse sentido se refere a renovar o contrato do centroavante Borja. Nesse momento, o vínculo tem validade até o fim do ano que vem.

Todavia, no período recente, os comandados de Marcelo Gallardo passam por uma intensa seca de gols no caráter geral. Nos últimos seis jogos, o time de Buenos Aires balançou as redes apenas uma vez em aproveitamento que foi determinante, por exemplo, na queda contra o Atlético-MG, pela semifinal da Libertadores.

Diante desse cenário, críticas ao centroavante de 31 anos começaram a ganhar forma, especialmente, desde o retorno de Gallardo. Uma das situações que simboliza isso foram os apupos recebidos quando ele foi substituído no empate sem gols, diante do Galo, no Mâs Monumental.

Ação preventiva

O momento negativo, no entanto, não impede que a alta cúpula do River Plate se mobilize para renovar o acordo de Borja. Ao ponto, aliás, de uma viagem do empresário do atleta estar planejada para a Argentina com o intuito de desenvolver um novo vínculo.