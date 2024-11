Real Madrid fará doação milionária para vítimas de enchentes na Espanha

A Espanha sofre com os estragos e mais de 150 mortes causadas pela tempestade Dana, que atinge as regiões de Valência e Extremadura. Assim, nesta quinta-feira (31), o Real Madrid anunciou que iniciará uma campanha, através da sua fundação, em conjunto com a Cruz Vermelha, para arrecadar fundos para as vítimas das enchentes.

Dessa forma, o foco do clube merengue é levantar milhão de euros para os necessitados. O time iria medir forças com o Valencia neste sábado (2), pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Mestalla. Contudo, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) acatou o pedido La Liga e suspendeu o duelo.

Cabe salientar que desde o início da tragédia, o Valencia abriu seu estádio para servir de centro de arrecadação de alimentos e outros donativos para os mais necessitados.