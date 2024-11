Rafinha deseja permanecer no São Paulo na próxima temporada

Um dos nomes de peso do elenco do São Paulo, Rafinha tem contrato até o final de 2024 e ainda não acertou sua permanência para a próxima temporada. Entretanto, segundo o jornalista André Hernan, o futuro do jogador está bastante claro.

Conforme divulgado em sua conta no ‘X’, o desejo de Rafinha é continuar no Tricolor em 2025 e a boa relação com elenco e diretoria é um fator importante para a sequência da parceria. Embora as partes ainda não tenham conversado sobre o assunto, espera-se que isso ocorra com a aproximação do término do vínculo.

“Desejo de Rafinha HOJE é continuar jogando no ano que vem. O lateral do São Paulo tem vários convites pra ser auxiliar em equipes aqui no Brasil e fora mas desejo é seguir sua carreira em 25. Conversas com São Paulo ainda não aconteceram mas devem ocorrer de maneira natural! Relação Clube e jogador é excelente!”, afirmou o jornalista.