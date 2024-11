Presidente do Sport rebate ofensas de Lisca: ‘Precisa procurar um profissional’

O técnico do América-MG ofendeu o mandatário durante a partida entre as equipes na última quinta-feira (28) e agora responde os xingamentos

O presidente do Sport, Yuri Romão, demorou, mas finalmente respondeu às ofensas de Lisca Doido, atualmente técnico do América-MG. No duelo entre as equipes pela Série B, na semana passada, Lisca afirmou que não perderia para o dirigente.

América e Sport se enfrentaram no dia 28 de outubro, na Arena Independência. Ao final da partida, Lisca se dirigiu à câmera e falou: “Manda esse presidente m** tomar no **! Eu nunca vou perder pra ele! Nunca.”

