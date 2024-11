Portal espanhol indica conversas entre Sergio Ramos e Boca Juniors

O mais novo nome de figura badalada no futebol mundial que estaria na mira do Boca Juniors é o zagueiro Sergio Ramos. A informação em questão partiu da imprensa espanhola. Mais precisamente, do portal ‘Relevo’.

De acordo com o veículo em questão, conversas foram iniciadas há algum tempo, essencialmente, entre três partes. Além do próprio defensor de 38 anos e o presidente do Boca, Juan Román Riquelme, quem participa mais ativamente da negociação é o técnico do clube argentino, Fernando Gago.