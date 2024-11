Polícia: celular incrimina presidente da torcida Mancha Verde

Perícia confirmou que a localização do telefone coincidia com o ataque à torcida do Cruzeiro

O presidente da Mancha Verde, Jorge Luis Sampaio Santos, enfrenta uma situação delicada. A investigação policial revelou que o celular dele comprova sua presença no local da emboscada contra a Máfia Azul, ocorrida no último fim de semana.

A perícia confirmou que a localização do celular coincidia com o ataque à torcida do Cruzeiro. O brutal incidente ocorreu às 5h (de Brasília) do domingo, na Fernão Dias, em Mairiporã, sentido Belo Horizonte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, a polícia passou a considerar Jorge “mentor intelectual e principal interessado” na ação, embora não o tenham identificado no local.